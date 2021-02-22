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Київ скували затори: на яких вулицях ускладнено рух

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 18:06
Київ скували затори: на яких вулицях ускладнено рух Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на вечір 22 лютого Київ скували пробки. Традиційно для цього часу транспорт майже зупинився в центральній частині та на головних магістралях.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

На правобережній частині в заторі стоїть Окружна дорога від Одеської площі до Південної Борщагівки, на кілька кілометрів затор розтягнувся на Голосіївському проспекті, проспекті Лобановського і Столичному шосе.

Також рух транспорту ускладнений на проспекті Перемоги в бік виїзду з Києва, вулиці Борщагівській, Гетьмана та Чоколівському бульварі. У центральній частині все зупинилося в районі Бессарабської та Європейської площ.

У напрямку лівого берега в пробці стоїть проспект Бандери і Північний міст. На самій лівобережній частині рух ускладнено Броварським проспектом в районі станції метро "Чернігівська" і по дорогах біля Дарницької площі.

Київ скували затори: на яких вулицях ускладнено рух

Фото: карта пробок в Києві

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що київську обхідну дорогу почнуть будувати в цьому році. Дорога з'єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто. Це має розвантажити столицю України.

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