ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До Києва прийшла метеорологічна зима

Новость на русском → Київ, Понеділок 07 грудня 2020 11:40
До Києва прийшла метеорологічна зима Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зима почалася на чотири дні пізніше терміну

Середньодобова температура повітря у Києві в останній день осені, 30 листопада, опустилася до 1,0 градусів морозу. Стійке зниження температури нижче 0 градусів свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, зима прийшла майже в строк, на чотири дні пізніше кліматичної норми.

За прогнозами Укргідрометцентру, від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше - 29 грудня у 2015 році.

Як нагадують кліматологи, у минулому році у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ зима Погода
NEWS
Кулеба розповів, коли для України відкриють кордони ЄС
Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна Кулеба розповів, коли для України відкриють кордони ЄС
DAILY
Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину