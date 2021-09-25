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Карстовий провал на залізниці: УЗ змінила графік та маршрут поїздів

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Україна, Субота 25 вересня 2021 10:49
Карстовий провал на залізниці: УЗ змінила графік та маршрут поїздів Фото: УЗ внесла корективи до графіку на маршруту поїздів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" внесла зміни до графіку та маршруту поїздів через карстовий провал на залізничній ділянці Новоселиця-Мамалига. Ситуація на пошкодженій ділянці залишається складною та, як кажуть в УЗ, потребує комплексного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Поїзд №118/117 Чернігів-Чернівці з понеділка курсуватиме об'їзним шляхом - через Тернопіль та Заліщики. Поїзд тепер не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці.

Рейс №118/117 не виходитиме з Чернівців 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня. Виїзду з Чернігова не буде 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

З Чернівців можна буде виїхати поїздом №8/7 Чернівці-Київ. До нього з 27 вересня додадуть більше вагонів.

Зі станцій Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці можна буде виїхати рейсом №127/128 Ларга-Чернігів. На потяг пускатимуть за раніше придбаними квитками на рейс №118/117.

Зі станції Гречани можна буде виїхати як поїздом №117/118, так і №127/128.

З Тернополя та Заліщиків до Києва, Чернігова або Чернівців тепер можна буде добратися поїздом №118/117, який курсуватиме по об'їзному маршруту.

"УЗ вже залучила фахівців з карстових процесів, які аналізуватимуть придатність ділянки Новоселиця-Мамалига для подальшого руху та способи стабілізації земляного полотна", - заявили в компанії.

На зображенні може бути: карта та небо

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