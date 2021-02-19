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Кабмін розраховує на отримання перших партій вакцини в лютому

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 лютого 2021 10:26
Кабмін розраховує на отримання перших партій вакцини в лютому Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розраховує на отримання перших партій вакцини у лютому. Вакцинація мала стартувати 15 лютого, однак препарати ще не надійшли.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Україна все ще розраховує отримати перші партії вакцини у лютому... Вже у кінці лютого - на початку березня надійдуть перші партії від Pfizer/BioNTech у кількості 117 тисяч доз. Це остання інформація, що вчора пролунала від ЮНІСЕФ", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ допомагає Міністерству охорони здоров'я організовувати процес переговорів з виробниками вакцин від коронавірусу. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, українські посольства влаштували справжнє полювання на вакцину.

Як писало РБК-Україна, в Україні планували почати процес вакцинації на цьому тижні, з 15 лютого. Однак до сих пір країна не отримала жодної партії вакцини. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вакцинація в країні точно почнеться в лютому.

Відзначимо, вчора вночі міністр охорони здоров'я вилетів до Індії для переговорів про постачання вакцини від COVID.

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