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Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

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Україна, Неділя 21 листопада 2021 18:58
Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень Фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Синоптики розповіли, якою буде погода наступного тижня з 22 по 26 листопада. Українців попереджають про похолодання, а у низці областей країни можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

22 листопада

У понеділок більшість західних, східні та частину південних областей охоплять дощі. На решті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень буде коливатися від +6 до +13 градусів. Вночі термометри покажуть від +3 до +6.

Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

23 листопада

Вівторок буде хмарним у всіх регіонах країни. У південних областях очікуються дощі, а от в Івано-Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Луганській, Харківській та Донецькій областях можливий мокрий сніг.

У західних, центральних та східних областях вночі прогнозують від 0 до -3 градусів, а на півночі похолодає до -7. Вдень на півночі також можливі морози до -2 градусів, а на решті території прогнозують від 0 до +7.

Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

24 листопада

У середу дощі та мокрий сніг відступлять. На території областей буде хмарно з проясненнями. Вдень температура коливатиметься від -1 на півночі до +6 на заході та півдні. Вночі синоптики прогнозують від 0 до -7 градусів.

Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

25 листопада

Четвер принесе в Україну незначне потепління. Температура повітря в областях коливатиметься від +2 до +7 градусів. Вночі ж очікуються морози від -1 до -4 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

26 листопада

Перед вихідними у Закарпатській, Львівській та Волинській областях можливі незначні дощі. На решті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +10 градусів, вночі прогнозують від +4 до -4 градусів.

Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

Нагадаємо, у Карпатах випало до метру снігу.

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