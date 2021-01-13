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Хорватія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося

Новость на русском → Загреб, Середа 13 січня 2021 21:13
Хорватія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося Фото: Хорватія (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд Хорватії на фоні поширення нових штамів коронавірусу вирішив посилити правила в'їзду іноземців в країну з 14 до 31 січня. Нові обмеження стосуються і громадян України.

Про це повідомило посольство України в Хорватії на сторінці у Facebook.

Відповідно до нових обмежень, українці при в'їзді в Хорватію з країн, де виявили новий штам коронавірусу, повинні надати негативний ПЛР-тест на COVID-19, який дійсний тільки 48 годин, а також відбути обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

Термін самоізоляції можна скоротити до 7 днів, якщо здати додатковий негативний ПЛР-тест на території Хорватії після семи днів самоізоляції.

Негативний ПЛР-тест та самоізоляція не потрібна українцям, якщо вони прямують в Хорватію з невідкладних особистих причин - похорон або лікування. Однак цим громадянам потрібно виїхати з країни протягом 12 годин.

Українці, які їдуть в Хорватію з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу, мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

Інші обмеження на в'їзд, які діяли в Хорватії до сьогодні, залишаються без змін.

Нагадаємо, цього тижня Україна розширила список "червоних країн", після прибуття з яких потрібна самоізоляція. Хорватія також у "червоній зоні".

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