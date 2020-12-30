ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хомчак про перемир'я на Донбасі: було б легше, якби нам дали команду "вперед"

Новость на русском → Київ, Середа 30 грудня 2020 08:46
Хомчак про перемир'я на Донбасі: було б легше, якби нам дали команду "вперед" Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Головна мета українського уряду - повернення Донбасу. За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, українським військовим було б легше, якби вони отримали команду "вперед".

Про це Хомчак заявив в інтерв'ю "Обозреватель".

Він зазначив, що зараз виникає питання, чи готовий український народ до активних військових дій на Донбасі.

"Було б простіше для нас, військових, якби нам дали команду "вперед" і ми пішли, але для цього має бути багато факторів. Ми повинні бути готові йти вперед і добитися перемоги. Подивіться, тільки щось сталося, загинули люди, всі вимагають "голови" винних", - заявив Хомчак.

Раніше Хомчак повідомляв, що ВСУ постійно готуються до наступу на Донбасі і готові його почати в разі відповідного наказу.

Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі продовжують нарощувати бойову готовність.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі сім разів порушували перемир'я. Українські військовослужбовці у відповідь на провокації відкривали вогонь. При цьому втрат серед складу ЗСУ немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас Руслан Хомчак
NEWS
В Україні 7986 нових випадків коронавірусу і вдвічі більше одужавших
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні 7986 нових випадків коронавірусу і вдвічі більше одужавших
DAILY
На межі. Чому хворі на COVID-19 в Україні вчиняють суїциди
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин На межі. Чому хворі на COVID-19 в Україні вчиняють суїциди