Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

У Києві та Київський області 29 липня грози.

Завтра вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, погода в Україні різко зміниться в перших числах серпня. Синоптики прогнозують похолодання в деяких областях до +18+20 градусів. Крім того буде багато опадів.

Раніше повідомлялось, що в Україну увірветься одразу два північних циклони.