ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У готелі під Одесою сталося масове отруєння дітей

Новость на русском →
Одеса , Вівторок 27 липня 2021 19:33
У готелі під Одесою сталося масове отруєння дітей Фото: у готелі під Одесою сталося масове отруєння дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В одеському готелі Bugaz Sea View відбувся спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей. Держпродспоживслужба, зі свого боку, розслідуватиме масове отруєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Сьогодні, 27 липня, до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні було госпіталізовано дев’ятеро дітей віком до 15 років.

"За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей", - відзначає пресслужба.

Наразі відомо, що усі діти проживали й харчувалися у місцевому готелі Bugaz Sea View. Держпродспоживслужба, зі свого боку, розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з наступним проведенням лабораторних досліджень.

"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково", - повідомляє пресслужба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса отруєння
NEWS
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу