Рік із коронавірусом. Як Україна протистоїть пандемії

Рівно рік тому, 3 березня в Україні був зафіксований перший випадок коронавірусу, а вже через 10 днів стало відомо про першу жертву хвороби. У країні був введений карантин, формат якого змінювався кілька разів від жорсткого локдауну до адаптивних обмежень, але його дія триває і досі.

Докладно про те, як протягом року країна протистоїть коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна.

Перший інфікований

Перше захворювання коронавірусом на території України було зафіксовано 3 березня 2020 у жителя Чернівців.

Наприкінці лютого чоловік повернувся з Італії, яка вже була охоплена спалахом COVID-19. Під час проходження прикордонного контролю у нього виявили температуру і кашель і відправили на самоізоляцію. 1 березня стан чоловіка погіршився і його госпіталізували. Результат його тесту на коронавірус підтвердився саме 3 березня.

Через три дні міська влада оголосила в Чернівцях карантин, закрилися школи, були скасовані масові заходи.

Наступні два випадки інфікування підтвердилися 12 березня у жителів Чернівців і Радомишля Житомирської області.

Перша смерть від COVID-19

13 березня мешканка Радомишля померла. Вона стала першою жертвою коронавірусу на території України.

71-річна жінка на початку місяця приїхала з Польщі. 12 березня була госпіталізована із запаленням легенів, але врятувати її не вдалося.

Щоб запобігти спалаху захворюваності, в Радомишлі ввели режим НС, на в'їздах у місто встановили КПП, провели дезінфекцію церкви, вокзалів, закрили школи, ринки. Також були ізольовані всі контактні особи.

Фото: дезінфекція церкви в Радомишлі (dsns.gov.ua)

Коли виявили перший випадок у Києві

16 березня в столиці підтвердилося відразу два випадки інфікування коронавірусом. Перша хвора повернулася в Україну з Франції під час інкубаційного періоду і лікувалася на домашній самоізоляції.

Другий інфікований був госпіталізований - київський студент з кола контактних осіб померлої мешканки Радомишля. Хлопець зі своєю дівчиною гостювали в будинку у жінки.

У наступні дні захворюваність в Києві продовжила рости. Так, вже через тиждень, 22 березня кількість підтверджених випадків збільшилася до 29, з підозрою на COVID-19 чекали результатів тестів 82 людини.

Фото: весняний локдаун у Києві (РБК-Україна)

Як змінювалася статистика захворюваності

Епіцентром спалаху коронавірусу в Україні в перші місяці стала Чернівецька область, Київ, Тернопільська та Івано-Франківська області.

Відмітки в 1 тисячу інфікованих Україна досягла 3 квітня. Лідирували Чернівецька область і Київ. У той же час у східних і північних регіонах захворюваність залишалася мінімальною (Луганська, Харківська, Донецька, Полтавська, Чернігівська області). До 12 квітня жодного випадку COVID-19 не було виявлено тільки в Миколаївській області.

Щоденний приріст нових випадків протягом червня-липня становив в середньому 700-800. З серпня захворюваність почала зростати, щодоби виявляли більше тисячі інфікованих.

Восени епідситуація погіршилася, і в уряді заявили про другу хвилю коронавірусу. 28 листопада зафіксовано антирекорд захворюваності - 16294 випадки.

Статистика нових випадків COVID-19 в Україні (скріншот phc.org.ua)

Жорсткий карантин і режим НС

Через загрозу поширення інфекції в Україні був оголошений карантин з 12 березня до 3 квітня. Були скасовані масові заходи, закрито всі навчальні заклади.

Вже 17 березня карантин посилили. Уряд прийняв рішення про скасування міжнародного і внутрішнього транспортного сполучення, скасовані авіарейси, залізничні і автобусні рейси. Громадський транспорт працював за перепустками, закрилося метро. Була введена заборона на в'їзд іноземцям, українцям при перетині кордону - обов'язкова самоізоляція або обсервація на 14 днів.

Закрилися всі торгові і розважальні центри, продовольчі та непродовольчі ринки, спортзали і салони краси, заклади культури. Кафе, бари, ресторани працювали тільки на винос.

Для літніх громадян від 60 років ввели режим самоізоляції. У громадських місцях почав діяти обов'язковий масковий режим, заборонялися прогулянки на дитячих майданчиках і в парках. Вулицями було дозволено пересуватися групами не більше 2 осіб.

На початку епідемії в Україні режим надзвичайної ситуації з ізоляцією окремих населених пунктів оголошувала місцева влада в регіонах, де були виявлені хворі. Проте 24 березня стан НС почав діяти по всій країні.

Поетапне ослаблення карантинних обмежень почалося тільки в травні. Влітку уряд ввів адаптивний карантин з зонами, в залежності від рівня захворюваності в регіонах. Восени карантин посилювався під час вихідних днів, а після зимових свят обмеження максимально посилили майже на 3 тижні.

На даний момент в Україні діє адаптивний карантин із зонами. Обмеження змінюються від "жовтої" до "червоної" зони, в разі погіршення епідситуації. Заборони "червоної" зони відповідають умовам локдауна (скасовуються масові заходи, закриваються навчальні заклади, обмежується робота громадського харчування і т.д.).