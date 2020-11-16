Маски необхідно носити і після появи вакцини від COVID-19, - головний інфекціоніст США

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що навіть після появи вакцини від коронавірусу залишиться потреба в носінні захисних масках та соціальному дистанціюванні. За його словами, він не зможе спокійно відмовитись від цього.

Про це повідомляє Голос Америки.

За його словами, навіть якщо вакцина буде ефективною на 90%, не завжди можна знати, наскільки вакцина ефективна для конкретної людини.

"Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину", - заявив Фаучі.

Він додав, що вакцина зніме тривогу, проте не рекомендує відмовлятися засобів захисту.

Раніше РБК-Україна писало, що головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що близько 70% населення світу мають бути вакциновані від коронавірусу для нейтралізації загрози хвороби. Саме такий відсоток населення має бути вакциновано, щоб пандемія коронавірусу закінчилась.

Нагадаємо, що у ЄС назвали, коли очікують появу вакцини від коронавірусу на європейському ринку.