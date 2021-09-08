ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Газпром" розпочне постачання газу через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, - Bloomberg

Новость на русском →
Росія, Середа 08 вересня 2021 17:38
"Газпром" розпочне постачання газу через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, - Bloomberg Фото: "Газпром" розпочне постачання газу через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня (nord-stream2.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російська газова компанія-монополіст "Газпром" вже незабаром може розпочати постачання газу через "Північний потік-2". За неофіційними даними, це може відбутися вже 1 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначимо, що 6 вересня було покладено останню трубу газопроводу "Північний потік-2". Після зістикування німецької та данської секції, необхідно буде провести ще пусконалагоджувальні роботи.

Згідно з інформацією Bloomberg, "Газпром" планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президент України Володимир Зеленський закликав сенаторів США відреагувати на завершення будівництва "Північного потоку-2" й зберегти санкційний тиск на газопровід.

Також РБК-Україна писало про те, що на морській ділянці "Північного потоку-2" було прокладено останню трубу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Північний потік-2
NEWS
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості