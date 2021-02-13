Ще понад 5 000 випадків коронавірусу виявили в Україні

Станом на ранок 13 лютого виявлено ще 5 182 випадки коронавірусу в Україні . Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.

Нагадаємо, раніше Степанов запевнив, що вакцина від COVID прибуде до України вже наступного тижня. За його словами, почався процес відвантаження, а вакцина надійде з Індії. Українська сторона виконала всі формальності, а зараз почався технічний процес.

Подробиці про майбутню кампанію читайте в матеріалі "Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно знати". Уже відомо, що для першого уколу не залучатимуть відомих осіб чи політиків, як це зробили в деяких країнах, а прищеплять когось із медиків.