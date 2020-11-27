Епідемія COVID-19 у Британії сповільнилася після тритижневого локдауна

Епідемія COVID-19 у Великобританії вперше сповільнилася на тлі тритижневого загальнонаціонального локдауна. Зокрема, почало скорочуватися число нових випадків.

Про це пише The Telegraph.

Повідомляється, що за даними уряду Британії, вперше за три тижні локдауна коефіцієнт R впав нижче 1. Це означає, що скоротилася кількість хворих на COVID-19, які заражають інших.

Зокрема, кількість нових випадків зараження щодня скорочується на 0-2%, а коефіцієнт R складає від 0,9 до 1. Тобто, кожні 10 інфікованих інфікують від 9 до 10 осіб. Минулого тижня коефіцієнт був в діапазоні 1,0-1,1.

Ці оцінки засновані на даних на 24 листопада і ефект локдауна тільки починає спостерігатися цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія на початку грудня відмовиться від локдауна і перейде на систему місцевих обмежень. Новий план розроблено, щоб економіка "безпечно дотягла до весни" в умовах пандемії.

Зазначимо, на тлі епідемії Британія зазнає найбільший за три століття спад в економіці.