Без електронного підпису. Отримати COVID-сертифікат в "Дії" стало простіше: деталі

Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у порталі "Дія". Підписувати обличчям запит на сертифікат більше не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку голови міністерства Михайла Федорова.

Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підпис (технологія фото ID, "підписувати особою"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Як тепер: потрібно зайти в додаток або на портал, натиснути "отримати сертифікат" і документ приходить.

Підписувати особою запит на сертифікат більше не потрібно, заявив Федоров.

"Важливо. Необхідно оновити додаток", - закликав міністр.