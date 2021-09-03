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Дощі та нічні похолодання до +4 градусів: якою буде погода на вихідні

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П'ятниця 03 вересня 2021 09:49
Дощі та нічні похолодання до +4 градусів: якою буде погода на вихідні Фото: в Україні похолодає до +4 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні на вихідні опуститься температура повітря до +4 градусів в північних областях. Крім того, йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

4 вересня

Дощі накриють всю Україну. Не зачеплять Київську, Чернігівську, Сумську, Житомирську, Львівську, Волинську та Рівненську області, а також Крим.

На всій території країни прогнозують +15-17 градусів. Вночі температура опуститься до +9-11 градусів.

Тепліше буде в південних та східних областях. Там повітря прогріється до +23 градусів. Вночі буде +12-14 градусів.

Дощі та нічні похолодання до +4 градусів: якою буде погода на вихідні

5 вересня

Вдень утримається прохолодна погода з показниками термометра на рівні +15-17 градусів.

Вночі значно похолодає, у північних областях температура опуститься до +4-6 градусів.

В південних областях буде тепліше. Температура там триматиметься на рівні +19-21 градусів. Вночі опуститься до +10-12 градусів.

Дощі та нічні похолодання до +4 градусів: якою буде погода на вихідні

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