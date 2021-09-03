Дощі та нічні похолодання до +4 градусів: якою буде погода на вихідні
В Україні на вихідні опуститься температура повітря до +4 градусів в північних областях. Крім того, йтимуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
4 вересня
Дощі накриють всю Україну. Не зачеплять Київську, Чернігівську, Сумську, Житомирську, Львівську, Волинську та Рівненську області, а також Крим.
На всій території країни прогнозують +15-17 градусів. Вночі температура опуститься до +9-11 градусів.
Тепліше буде в південних та східних областях. Там повітря прогріється до +23 градусів. Вночі буде +12-14 градусів.
5 вересня
Вдень утримається прохолодна погода з показниками термометра на рівні +15-17 градусів.
Вночі значно похолодає, у північних областях температура опуститься до +4-6 градусів.
В південних областях буде тепліше. Температура там триматиметься на рівні +19-21 градусів. Вночі опуститься до +10-12 градусів.