Дощі та до +9 напередодні Нового року: погода на найближчі дні

Погода в Україні напередодні Нового року буде дощовою у більшості областей. На початку наступного тижня в Україні потепліє до +9.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода на 26 грудня

Завтра у східних, південних, деяких центральних областях, а також на Закарпатті прогнозують опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На решті території буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до -1, тільки на півдні термометри покажуть від +2 до +6. Вночі прогнозують від +3 до -1.

Погода на 27 грудня

У неділю мокрий сніг йтиме тільки у Закарпатській області. У решті областей буде хмарно. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від +3 до -1, а на півдні від +2 до +7. Вночі похолодає до -2...-7 градусів.

Погода на 28 грудня

Наступний тиждень почнеться з різкого потепління на півдні та заході, там вдень прогнозують від +5 до +9 градусів. Західні та південні області накриють дощі, а центр та північ засипатиме мокрий сніг. У центральних областях вдень очікується від 0 до +5. На півночі та сході термометри покажуть від 0 до -4, а вночі там похолодає до -10. Вночі температура у решті областей коливатиметься від +3 до -3.

Погода на 29 грудня

У вівторок дощитиме у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території прогнозують сонячну погоду. У східних та північних областях очікується від 0 до +5. У решті областей вдень від +5 до +11 градусів. Вночі прогнозують від +5 до -4.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю та пориви вітру.