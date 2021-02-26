Тримали на морозі: Денісова вимагає надати меддопомогу кримчанину в СІЗО в Москві

Вона закликала негайно надати українцю екстрену медичну допомогу.

"Днями працівники згаданої установи тримали громадянина України близько години на морозі 14 градусів без сезонного одягу та взуття, через те, що керівництво установи його не видало нашому співгромадянину. Це завдало шкоди його здоров’ю. Адвокат припускає, що це може бути обмороження нижніх кінцівок, але точно можна буде сказати лише після обстеження лікарем", - написала Денісова.

За словами омбудсмена, таку реакцію працівників СІЗО "Лефортово" викликало те, що Яцків напередодні одягнув футболку з українською символікою.

Про факт катування українця Денісова повідомила Верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, діючого Голову ОБСЄ Анн Лінде та інших європейських посадовців.

Згідно останнього рішення суду, кримчанин перебуватиме в СІЗО до 16 квітня 2021 року. Його затримали 16 жовтня 2019 року та привезли з окупованого Криму в Москву. Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії - державна зрада у формі шпигунства.