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Справу про тортури і зґвалтування в Кагарлику передали до суду

Новость на русском → Кагарлик, Середа 02 грудня 2020 17:15
Справу про тортури і зґвалтування в Кагарлику передали до суду Фото: Офіс генерального прокурора (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура направила до суду резонансну справу про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції. У справі фігурують п'ятеро підозрюваних.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що фігурантам інкримінують тортури, позбавлення волі та зґвалтування.

Зокрема, в січні 2020 року троє поліцейських вибивали зізнання з двох осіб, возили їх у багажнику, били електричним струмом, приковували наручниками до батареї. Ще В одному епізоді в травні 2020 року вони завдали потерпілому 17 ударів руками і ногами, щоб вибити зізнання.

Крім того, в травні 2020 один з них в службовому кабінеті катував жінку, яку викликав до відділку в якості свідка. Він одягав на неї протигаз, наручники і стріляв з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував її.

Також повідомляється, що керівництво відділку поліції в Кагарлику знало про таку практику, але не реагувало на дії підлеглих.

Нагадаємо, в листопаді повідомлялося, що слідство у цій справі завершено.

У жовтні одного з фігурантів Ярослава Леваднюка відпустили під домашній арешт. Під вартою залишаються колишній начальник відділу поліції Микола Кузів і його підлеглий Сергій Сулима.

Також повідомлялося, що після історії зі зґвалтуванням у Кагарлику місцевий відділ поліції розформували.

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