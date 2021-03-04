COVID-вакцинація в Україні: у четвер прищепили майже 3 тисячі осіб

В Україні за четвер, 4 березня, від коронавірусу прищепили 2983 людини. Всього в Україні прищепили вже понад 12,5 тисяч чоловік.

Про це розповів керівник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що це були оперативні дані щодо кількості щеплених лікарів по країні за четвер.

Разом, з урахуванням кількості та попередніх даних сайту МОЗ, в Україні щеплено 12 551 чоловік.