З COVID-фонду вже використали понад 45 млрд гривень

З Фонду боротьби з COVID-19 використано вже 45,4 млрд грн. Такі дані станом на 7 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Станом на 7 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 45,4 млрд грн. З них на охорону здоров’я використано 12 млрд грн з 23,8 млрд грн виділених коштів, або 50%", - вказано у повідомленні.

На закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн з передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використали 1 млрд грн з виділених 4 мільярдів.

Вказано, що на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем витратили 1,5 млрд грн. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямували 5,3 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

Окрім коштів фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються і з інших джерел. За програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням коронавірусної хвороби.

Станом на 3 грудня з коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 20 листопада з Фонду боротьби з COVID-19 використали 41 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планує виділити Міністерству соціальної політики 9,741 млрд гривень із Фонду боротьби з СОVID-19.

Крім того, у Фонд боротьби з COVID-19 направлять 8,9 млрд гривень. Це передбачає закон, який 28 листопада набув чинності.