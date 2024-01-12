Могут ли дети самостоятельно эвакуироваться во время войны: объяснение

Во время войны украинцев эвакуируют из зоны боевых действий, где под обстрелами находиться опасно для жизни. Часто родители отказываются уезжать. А их дети, наоборот, хотели бы эвакуироваться. Но в таких случаях по международным гуманитарным стандартам требуется разрешение родителей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава правления "Украинской сети по правам ребенка" и национальный директор по развитию программ "СОС Дитячі Містечка Україна" Дарья Касьянова.

По ее словам, во время эвакуации с детьми должен быть законный представитель, то есть тот, кто за этих детей отвечает. Но одна из проблем состоит в том, что часто родители сами не хотят выезжать, и их приходится уговаривать.

"К сожалению, дети сами без согласия родителей эвакуироваться не могут. Так просто взять и вывести детей – это было бы нарушением международных гуманитарных стандартов. Согласно требованиям, эвакуация ребенка должна проходить с родителями. Мы не можем разрывать семью. Поэтому работаем, чтобы уверить родителей, помочь им принять решение эвакуироваться", – отметила Касьянова.

В то же время в организацию обращались за помощью несовершеннолетние дети, которые уже выехали: они эвакуировались самостоятельно.

"Помню, к нам обратились 8- и 14-летние девочки с прифронтовой территории. Они просто сами нашли эвакуационный автобус и уехали. Когда по прибытию волонтеры спросили, где их родители, те ответили, что уехали сами. Дети позвонили бабушке, сказали, что они в безопасности. Далее волонтеры начали искать жилье, пытались довезти туда, где безопаснее, повезли в центр социально-психологической помощи во Львове. Потом уже к ним приехала их бабушка", – добавила глава правления "Украинской сети по правам ребенка".

По ее словам, если ребенок хочет уехать с опасной территории, все-таки в таких случаях нужно идти через разрешение родителей, работать с ними.

"Если они не хотят, то продолжать уговаривать. К сожалению, есть очень разные случаи. Часто отказываются выезжать социально неблагополучные семьи. Бывает по-разному, нужно анализировать каждую историю. Из Авдеевки, насколько я знаю, всех детей уже вывезли. Но не исключено, что даже там из детей кто-то все же остался. На самом деле это большая проблема, которая нуждается в комплексных решениях", – добавила собеседница.