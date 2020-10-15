У Чернівцях через аварію на 2 дні відключили воду на десятках вулиць

У Чернівцях сьогодні вранці сталася аварія на водогоні на проспекті Незалежності. В результаті чого без водопостачання на два дні залишилися десятки вулиць міста.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Чернівціводоканал".

В Чернівцях прорвало трубу. Опубліковано Svitlana Dmutrovska Середа, 14 жовтня 2020 р.

На нещодавно відремонтованому водогоні не витримали обжимні муфти. Нове обладнання привезли з Києва та вже встановлюють на місці аварії.

"Крім співробітників "Чернівціводоканалу", на місці аварії працюють також консультанти з Києва - вони допомагають встановити муфти та підігнати їх до усіх сегментів водогону", - зазначили в компанії.

Через пошкодження довелося припинити водопостачання на понад 20 вулицях міста. Для забезпечення жителів цих вулиць водою буде організовано підвіз автоцистернами.

Нагадаємо, у Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста. РБК-Україна називало адреси, де не буде води.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.