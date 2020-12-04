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У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ

Новость на русском → Україна, П'ятниця 04 грудня 2020 10:49
У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19, - МОЗ Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк, Маріанна Присяжнюк

У державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ці розрахунки є прозорими.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Степанов підкреслив, що Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами. Одна з таких ініціатив - Covax, яка об’єднує 177 країн.

"Згідно з розрахунками та попередніми домовленостями ми отримаємо вакцину у кількості 8 млн доз. Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі". Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджеті на вакцинацію від COVID-19, становить 15,1 млрд гривень. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі", - підкреслив очільник МОЗ.

Нагадаємо, Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в державу.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань здоров'я нації рекомендував парламенту підтримати законопроект №4314, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19.

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