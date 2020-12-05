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Бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Субота 05 грудня 2020 07:26
Бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.

Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики порушили "режим тиші" в районі Водяного, в зв'язку чим Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ.

РБК-Україна писало, що протягом трьох років завдяки фінансуванню уряду США на Донбасі було розміновано понад 1,6 млн квадратних метрів. Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу.

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