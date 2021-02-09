Не біологічна зброя: що стало відомо про походження COVID-19

Як коронавірус з'явився в Китаї

За словами експерта ВООЗ Пітера Бен Ембарека, досі не вдалося встановити, як коронавірус потрапив на ринок морепродуктів в китайському Ухані. При цьому представники організації не впевнені, що саме в Китаї новий вірус з'явився вперше.

Експерти проаналізують нові матеріали, в тому числі зразки з банку крові, які можуть допомогти встановити, чи були випадки COVID до грудня 2019 року.

Перший осередок поширення COVID

Експерти вивчили перший відомий осередок поширення COVID - ринок морепродуктів в Ухані. Проте вчені підкреслюють, випадки зараження одночасно фіксувались і в інших місцях. Тому поки невідомо, чи були на цьому ринку саме перші випадки.

Голова групи експертів з реагування на COVID-19 Національної комісії охорони здоров'я Китаю Лян Ваньнянь зазначає, що в інших регіонах до Уханя могли просто не реєструвати випадки COVID, оскільки не знали, що це новий коронавірус.

COVID походить від тварин?

Лян Ваньнянь зазначив, що вірус, можливо, передався від тварин, але "тварини-господарі" ще не визначені.

Можливо, це були кажани або ящірки, але зразки, виявлені у цих тварин, не були ідентичними. Також не виключено, що коронавірус міг передатися від котячих. Однак поки недостатньо досліджень, щоб знати напевно.

Передача від кажанів малоймовірна

Оскільки в околицях Уханя не так багато кажанів, версія про те, що саме від них коронавірус потрапив до людини, малоймовірна. На сьогодні експерти сходяться на думці, що вірус навряд чи спочатку був у якогось конкретного виду.

Зразки з печер кажанів в Ухані та інших місць досі не змогли підтвердити наявність коронавірусу, який викликає COVID. Тому пошуки можливих шляхів передачі через тварин ще тривають.

Як коронавірус передався людині. Чотири гіпотези

На сьогодні експерти ВООЗ вивчають чотири гіпотези того, як коронавірус передався людині:

пряма передача від заражених тварин. Це можливий шлях, але ВООЗ рекомендує провести подальші дослідження

від "проміжних носіїв", які потенційно ближче до людей, де вірус може адаптуватися - це найбільш вірогідний шлях, який вимагає додаткових досліджень.

заморожені продукти як поверхня для передачі вірусу людині

витік з біологічної лабораторії. ВООЗ вважає цю гіпотезою вкрай малоймовірною і рекомендує більше не досліджувати її

Що дізналася ВООЗ про походження коронавірусу

За словами Пітера Бен Ембарека, за підсумками роботи експертів ВООЗ в Китаї до знань про походження коронавірусу вдалося додати нові дані.

З найбільш важливих - оптовий ринок морепродуктів в Ухані був не єдиним місцем, де могла початися пандемія COVID-19. Оскільки у той же час були інші випадки зараження в Ухані, взагалі ніяк не пов'язані. Деталі будуть опубліковані в остаточному звіті ВООЗ.

На сьогодні отримані дані говорять про природне походження вірусу, але остаточної відповіді досі немає.