Абсолютний рекорд попереду. Україна вже завтра може показати більше 20,5 тисяч випадків COVID

В Україні завтра-післязавтра число нових випадків коронавірусу за добу може перевищити 20,5 тисяч. Це буде новим абсолютним рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

"Ми очікуємо на цьому тижні нові рекорди за кількістю виявлених випадків. Завтра-післязавтра Україна може показати більше 20,5 тисяч випадків, що буде також новим абсолютним рекордом і частково це пов'язано з тим, що був вплив вихідних", - зазначив він.