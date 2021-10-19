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Абсолютний рекорд попереду. Україна вже завтра може показати більше 20,5 тисяч випадків COVID

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 12:27
Абсолютний рекорд попереду. Україна вже завтра може показати більше 20,5 тисяч випадків COVID Фото: в Україні випадки коронавірусу зростатимуть (Getty images)
Автор: Ирина Гамерская

В Україні завтра-післязавтра число нових випадків коронавірусу за добу може перевищити 20,5 тисяч. Це буде новим абсолютним рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

"Ми очікуємо на цьому тижні нові рекорди за кількістю виявлених випадків. Завтра-післязавтра Україна може показати більше 20,5 тисяч випадків, що буде також новим абсолютним рекордом і частково це пов'язано з тим, що був вплив вихідних", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксовано рекорд по числу смертей за добу. Так, за 18 жовтня в результаті ускладнень від коронавірусу в Україні померли 538 осіб. Це найбільша кількість за весь час пандемії, попередній максимум був 481 летальний випадок за добу.

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