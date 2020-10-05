ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують пом'якшити довічний термін

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 жовтня 2020 15:57
Раді рекомендують пом'якшити довічний термін Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту замінити довічне ув'язнення на більш м'яке покарання. Відповідний законопроект №4049 рекомендують прийняти за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №4049 за основу з пропозиціями комітету", - зазначено в повідомленні.

В проекті передбачений механізм пом'якшення довічного покарання. Його можна застосувати після того, як особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, відбула його не менше 10 років. Потім громадянин отримає право за відповідною процедурою, на підставі висновків і аналізу особистості, звернутися з приводу заміни довічного позбавлення волі строковим покаранням з терміном на 15 років мінімум.

"Тобто засуджений до позбавлення волі в разі прийняття цього законопроекту буде перебувати в місцях позбавлення волі не менше 25 років - 10 до моменту звернення і 15 років після моменту звернення", - звертають увагу в комітеті.

Крім того, законопроект прибирає таку санкцію як "адміністративний арешт" і пропонує скоротити термін розгляду апеляції на таку санкцію.

Члени комітету підкреслили, що для таких змін не час. Вони пропонують не підтримувати цю норму в документі.

Як писало РБК-Україна, в липні президент Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення для водіїв, які в стані сп'яніння створюють аварійну ситуацію на дорозі, тягне загибель людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада довічне ув'язнення
NEWS
Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
DAILY
Ігор Клименко: У Києві зарплата поліцейського нижче, ніж в охоронця в супермаркеті
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ігор Клименко: У Києві зарплата поліцейського нижче, ніж в охоронця в супермаркеті