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На пожежах в Луганській області виявили останки трьох людей

Новость на русском → Сєвєродонецьк, Субота 03 жовтня 2020 15:00
На пожежах в Луганській області виявили останки трьох людей Фото: пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На місці пожеж в Луганській області виявили останки трьох людей. Ще одна людина досі числиться зниклою безвісти.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Повідомляється, що станом на 3 жовтня загалом відомо про загибель 10 осіб. А співробітники слідчо-оперативних груп сьогодні в селах Сиротине та Воронове виявили останки трьох осіб, які раніше вважалися зниклими безвісти:

  • Андрєєва Наталія Вікторівна, 25.01.1964, проживала за адресою: с. Сиротине, вул. Дружби, 54а;
  • Помещик Світлана Архипівна, 14.02.1947, с. Сиротине вул. Пушкіна, 27;
  • Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956, с. Воронове, вул. Сонячна, 26.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів.

Крім того, спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив, що до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як проросійські бойовики в Луганській області намагалися підпалити суху траву.

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