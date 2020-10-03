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Після обстрілу біля Мар'їнки бойовики дотримуються режиму "тиші"

Новость на русском → Донбас, Субота 03 жовтня 2020 18:42
Після обстрілу біля Мар'їнки бойовики дотримуються режиму "тиші" Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 3 жовтня російсько-окупаційні сили лише один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Перемир'я бойовики порушили поблизу Мар'їнки.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Станом на зараз, як стверджують у штабі, ситуація в районі проведення ООС повністю контролюється українськими підрозділами. Після обстрілу біля Мар'їнки окупаційні сили режим припинення вогню не порушували.

В результаті ворожої провокації українські військовослужбовці не постраждали.

Нагадаємо, обстріл українських позицій поблизу Мар'їнки стався вночі 2 жовтня. Окупанти стріляли по українських військових з гранатомету та стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало про 5 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, які 1 жовтня зафіксували спостерігачі ОБСЄ.

Крім того, в середу, 30 вересня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу біля населеного пункту Зайцеве був поранений український військовий.

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