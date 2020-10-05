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У Луганській області ліквідували ще два осередки пожеж

Новость на русском → Луганська область, Понеділок 05 жовтня 2020 09:15
У Луганській області ліквідували ще два осередки пожеж Фото: гасіння пожеж (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Луганській області ліквідували ще два осередки пожеж. Всього з 8 основних осередків загоряння ліквідовані вже 6.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За станом на 08:30 5 жовтня ліквідовані осередки поблизу сіл Боброво і Воронове, а також поблизу Трьохізбенки і Муратово.

"Таким чином, з 8 основних осередків пожеж, 6 клітинок - ліквідовані, 1 - локалізовано", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Раніше рятувальники повідомляли, що йде робота по локалізації пожежі в районі села Смоляниново. При цьому гасіння заважає сильний вітер, які поки не вщухає.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб.

Крім цього, за даними МВС, до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як російські найманці з окупованих районів Луганської області намагалися підпалити суху траву.

Відзначимо, 5 жовтня в Україні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півдні і сході країни.

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