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У Києві влаштували протест, перекрито рух транспорту

Новость на русском → Київ, Четвер 01 жовтня 2020 12:24
У Києві влаштували протест, перекрито рух транспорту Фото: у Києві перекрили дорогу (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві влаштували протест на Московській вулиці. У зв'язку з цим обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Люди протестують проти будівництва на вулиці Московській, 7. Вийшли на протест мешканці будинків, які знаходяться навколо будівництва.

Фото: у Києві перекрили дорогу (РБК-Україна)

Вони говорять, що в їхніх будинках почали з'являтися тріщини і просідати фундамент, коли почалося будівництво.

Нагадаємо, в Києві протестували інвестори банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів, їхні акції були і під Офісом президента, і під КМДА.

Після цього стало відомо, що Національна поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

Зазначимо, на початку вересня прокуратура Києва повідомила про підозру президенту банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень.

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