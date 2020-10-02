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Кернес здав негативний тест на коронавірус

Новость на русском → Німеччина, П'ятниця 02 жовтня 2020 19:35
Кернес здав негативний тест на коронавірус Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Мер Харкова Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус. У німецькій лікарні "Шаріте" він знаходиться вже більше двох тижнів.

Про це повідомив бізнесмен і друг політика Павло Фукс.

"Хороші новини. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт", - написав Фукс.

Кернес продовжує лікуватися в клініці "Шаріте" в Берліні. У палаті мера Харкова лікарі забороняють використовувати різні гаджети, через що від Кернеса немає особистих відеозвернень.

У випадку з коронавірусом пацієнт вважається одужавшим від захворювання після двох негативних ПЛР-тестів.

Раніше сьогодні в Харківській міськраді заявили, що загрози життю Кернеса немає, спростувавши чутки про смерть мера.

Нагадаємо, інформацію про захворювання Кернеса коронавірусом підтвердили 15 вересня. Через два дні мер Харкова був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні.

Незважаючи на проходження лікування від коронавіруса Кернеса висунули в мери Харкова. Він був офіційно зареєстрований як кандидат територіальною виборчою комісією Харкова минулого тижня.

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