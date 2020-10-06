Генерал США розповів, що Україна повинна робити в протистоянні з Росією

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що Україні потрібно побудувати гарні відносини з іншими країнами в регіоні - Румунією, Грузією, Молдовою, Польщею, Туреччиною. Це дасть не тільки безпеку, але і дипломатію, і економіку.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військами США в Європі в 2014-17 роках, ветеран війни в Іраку і Афганістані Бен Ходжес.

Співробітництво також потрібно для того, щоб Росія не могла використовувати Крим для будь-яких комерційних цілей - жодному російському кораблю не дозволити йти з Криму в будь-який інший європейський порт.

Також треба забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу.

"За моєю інформацією, багато компанії, які ведуть роботи на портових спорудах Одеси, насправді російські. Як можна так робити?! Я маю на увазі, що це рана, це вразливість, завдана самим собі", - заявив він.

Генерал радить також підвищити стійкість своїх інститутів та інфраструктури, нарощувати силу скрізь і ніколи не визнавати поділ Донбасу, анексію Криму.

"Поки Росія продовжує блокувати або порушувати рух через Керченську протоку, як ви збережете життєздатність Маріуполя і Бердянська? А якщо покращити залізничне сполучення від тих місць до Одеси, перетворити уразливість в силу?", - говорить він.

Він наполягає, щоб Україна доклала особливі зусилля до флоту.

"Справа не тільки в кораблях. Це про інфраструктуру, це про тренуваннях. Україні варто інвестувати в те, що ми називаємо морськими безпілотними системами, "дронами для води", - заявив генерал.

Раніше він заявив, що конфлікт на Донбасі може перетворитися на заморожений.

Зазначимо, Володимир Зеленський вважає, що РФ повинна зробити ключові кроки для досягнення миру на Донбасі.