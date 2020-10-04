Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 гривні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на 0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений Національним банком України зріс з 28,25 до 28,33 грн (+0,3%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,29/28,32 до 28,36/28,37 (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,17/28,36 до 28,26/28,44 (+0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,7 до 0,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює НБУ, протягом вересня виріс на 3% - з 27,4759 гривні за долар на 31 серпня до 28,2989 гривні за долар на 30 вересня. Курс піднявся до рівнів кінця листопада 2018 року, коли в Україні було введено військове положення.