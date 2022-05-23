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Українські біженці в Німеччині зможуть обміняти готівкові гривні

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Берлін, Понеділок 23 травня 2022 17:33
Українські біженці в Німеччині зможуть обміняти готівкові гривні Фото: Українські біженці в Німеччині (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Програму обміну гривень на євро для українських біженців анонсувала Міністерство фінансів Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства.

Із 24 травня українські біженці зможуть обміняти залишки національної валюти на євро без додаткових комісій. Українці зможуть здати до 10 тисяч гривень у німецьких банках, що приєдналися до спільної програми Німеччини та НБУ.

"Обмін буде зареєстрований в онлайн-заявці, щоб гарантувати, що індивідуальна максимальна сума обміну не буде перевищена. Особа кожного повнолітнього біженці, який зажадав узяти участь в обміні, реєструватиметься і перевірятиметься. Захист даних гарантується. Обмін наразі можливий упродовж трьох місяців", – ідеться в повідомленні.

Українці в Німеччині зможуть обміняти банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень. Усього Бундесбанк готовий обміняти 1,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що німецький Мінфін не готовий передати конфісковані активи громадян РФ Україні.

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