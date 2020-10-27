У "Слузі народу" оцінили можливість переформатування Ради

Після результатів місцевих виборів у фракції "Слуга народу" зроблять висновки. Однак, передумов для переформатування коаліції поки в партії не бачать.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі "Слабкість бренду. Що чекає "Слугу народу" після місцевих виборів".

За його словами, буде зроблено аналіз роботи обласних організацій, штабів.

"Коли вляжеться ситуація з коронавірусом, можливо, ми проведемо з'їзд партії, щоб ці рішення імплементувати", - сказав Корнієнко.

Він говорить, що в даний момент не посилюються якісь відцентрові процеси у фракції.

"Я не бачу передумов для переформатування коаліції і подібних процесів у парламенті", - сказав РБК-Україна Корнієнко.

Підстав для дострокового розпуску ВР, глава президентської політсили також не бачить.

Нагадаємо, у багатьох містах в середині листопада за результатами місцевих виборів мерів українці знову відправляться на виборчі дільниці, щоб обрати остаточного переможця в "мерських" перегонах.

Зазначимо, другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада.