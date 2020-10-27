ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У "Слузі народу" оцінили можливість переформатування Ради

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 08:18
У "Слузі народу" оцінили можливість переформатування Ради Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

Після результатів місцевих виборів у фракції "Слуга народу" зроблять висновки. Однак, передумов для переформатування коаліції поки в партії не бачать.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі "Слабкість бренду. Що чекає "Слугу народу" після місцевих виборів".

За його словами, буде зроблено аналіз роботи обласних організацій, штабів.

"Коли вляжеться ситуація з коронавірусом, можливо, ми проведемо з'їзд партії, щоб ці рішення імплементувати", - сказав Корнієнко.

Він говорить, що в даний момент не посилюються якісь відцентрові процеси у фракції.

"Я не бачу передумов для переформатування коаліції і подібних процесів у парламенті", - сказав РБК-Україна Корнієнко.

Підстав для дострокового розпуску ВР, глава президентської політсили також не бачить.

Нагадаємо, у багатьох містах в середині листопада за результатами місцевих виборів мерів українці знову відправляться на виборчі дільниці, щоб обрати остаточного переможця в "мерських" перегонах.

Зазначимо, другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Нерухомість
NEWS
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
Олександр Білоусфінансовий редактор "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
DAILY
Слабкість бренду. Що чекає "Слугу народу" після місцевих виборів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Слабкість бренду. Що чекає "Слугу народу" після місцевих виборів