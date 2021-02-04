Ринок землі: скільки коштуватиме гектар в Україні

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко запевнив, що ринок землі в Україні запрацює вже 1 липня. Він також розповів, скільки коштуватиме один гектар сільгоспземлі після відкриття ринку.

Про це йшлося в інтерв'ю для "Радіо НВ".

За словами міністра, один гектар землі на початку відкриття ринку землі коштуватиме в районі 2 тисяч доларів. Однак передумов до великого ажіотажу на продаж землі Лещенко зараз не бачить.

"На моє глибоке переконання, десь в районі 2 тисяч доларів буде вартість гектара землі в Україні.... Сьогодні оренда землі в Україні не менша 150 доларів за гектар. І вона кожен рік росте. Безумовно, цей пасивний дохід цікавий усім", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що за 10 років дії ринку землі український ВВП отримає 85 млрд доларів. Як сказав міністр, цінність української землі занижувалася протягом 29 років.

Крім того, у Світовому банку заявляли, що Україна має усі передумови для запуску прозорого ринку землі. Банк разом з Євросоюзом готовий продовжувати допомагати Україні з впровадженням земельного ринку.