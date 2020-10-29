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Загальнонаціональний карантин має бути крайньою мірою, - ВООЗ

Автор: Дмитро Левицький

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі Ханс Клюге назвав крайньою мірою введення загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом. Такі обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей та збільшують масштаб домашнього населення.

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Про це повідомляє Associated Press.

Загальнонаціональний карантин має давати країнам шанс "відігратися", укріпивши свої системи охорони здоров'я та програми відстеження контактів для швидшого виявлення та викоренення нових випадків.

Однак, як додав Клюге, численні країни Європи не змогли цього зробити під час загальнонаціонального карантину.

Нагадаємо, нещодавно Клюге заявив про неефективність закриття шкіл для боротьби з поширенням коронавірусу. У ВООЗ вважають, що це шкодить дітям, які перебувають у складній життєвій ситуації.

Як писало РБК-Україна, майже 60% українців не підтримують повернення України до жорсткого загальнонаціонального карантину.

Додамо, сьогодні Франція вирішила посилити карантин. У країні закриють ресторани та обмежать пересування громадян.

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