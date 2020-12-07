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Кулеба: я поки що проти будь-яких економічних санкцій проти Білорусі

Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти введення санкцій проти Білорусі. За його словами, зараз в цьому немає фундаментальної потреби.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в України з Білоруссю є принципові політичні розбіжності.

"Якщо брати за стартову точку нинішню ситуацію в Білорусі, то я поки проти будь-яких економічних санкцій проти білоруських компаній і секторів економіки", - вважає він.

Міністр зазначив, що торгівля однаково важлива для обох країн.

"Ми, нагадаю, відразу зайняли чітку позицію, і йдемо синхронізовано з Євросоюзом, і в плані захисту прав людини і засудження насильства, і вимог демократичних перетворень в Білорусі. І для зміни цієї позиції я не бачу зараз ніяких передумов", - додав він.

Нагадаємо, білоруський президент Олександр Лукашенко звинуватив Україну в намірі "душити" Білорусь. Ці відомості нібито містяться в матеріалах Комітету державної безпеки Білорусі.

Раніше Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі.

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Новини України БілорусьДмитро КулебаСанкції