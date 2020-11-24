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ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Вівторок 24 листопада 2020 11:40
ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року. Це дозволить українським виробникам наростити експорт.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва", - додав Зеленський.

Нагадаємо, ще в червні 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Ізраїль мав ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Україною в найближчі тижні.

Cторони підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2020 року. Очікується, що Ізраїль скасує імпортні мита для 80% українських промислових товарів. Українська сторона також скасовує ввізні мита на частину ізраїльської продукції, що дозволить модернізувати промислове виробництво.

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між урядами обох країн йшли з 2013 року.

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