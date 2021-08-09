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У Зеленського відповіли Лукашенку: Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 18:41
У Зеленського відповіли Лукашенку: Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх Фото: У Зеленського відреагували на заяву Лукашенка щодо підготовки бойовиків
Автор: Сергій Пишкін

В Офісі президента України відреагували на слова Лукашенка щодо того, що в країні готують бойовиків проти Білорусі. Володимир Зеленський вважає відповідну заяву - безпідставною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі каналу "Україна 24".

Наразі, уряд України спрямовує свої зусилля виключно на гарантування безпеки на території країни та повернення її суверенітету.

"Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка український президент вважає безпідставними", - відзначив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Президент України припускає думку, що відповідними заявами Лукашенко намагається відвести погляд суспільства від подій, які сьогодні відбуваються на території Білорусі.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як Лукашенко звинуватив Україну у, нібито, підготовці бойовиків проти Білорусі та їх перекидуванні на її територію.

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