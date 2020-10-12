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У Зеленського назвали варіанти отримання вакцини від COVID-19

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 15:22
У Зеленського назвали варіанти отримання вакцини від COVID-19 Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна може отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 кількома шляхами. Один з них - виробництво на українських потужностях.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, якщо закордонні компанії зацікавляться в таких виробничих потужностях, то вакцина швидше з'явиться в Україні.

"Очевидно, що виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Це один шлях. Але тут повинні між собою говорити фахівці, фармацевти, подивитися на наші потужності, оцінити їх", - зазначив Жовква.

Наступний варіант полягає в тому, що Україна зможе купити надлишки вакцини в країнах-учасницях Європейського союзу. Третій - стати в чергу з країн партнерів.

"Ці три шляхи всі реальні. Можливо, всі з них як раз і будуть реалізовані. І я думаю, що в той час, коли вакцину вже буде вироблено, випробувано і поставлено на виробництво, Україна точно не буде відставати в отриманні цієї вакцини", - додав Жовква.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має достатньо потужностей для масового виробництва вакцини від коронавірусу.

При цьому Російська Федерація не виключає поставку вакцини до України, але для цього необхідний запит.

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