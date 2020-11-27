ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський змінив голів Харківської та Одеської ОДА

Новость на русском → Харківська область, П'ятниця 27 листопада 2020 18:27
Зеленський змінив голів Харківської та Одеської ОДА Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Ним стала Айна Тимчук.

Крім того, президент підписав указ, яким звільнив В'ячеслава Овечкіна від тимчасового виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації.

Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький. Відповідний указ був підписаний у п'ятницю.

Нагадаємо, 25 листопада Кабінет міністрів України погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА і призначення Тимчук.

Крім того, на початку листопада Харківська міська виборча комісія зареєструвала нинішнього харківського міського голову Геннадія Кернеса як переобраного на цій посаді. Заява про реєстрацію він переслав електронною поштою.

Раніше Зеленський звільнив керівників Сумської, Одеської та Івано-Франківської областей. Разом з тим глава держави призначив тимчасово виконуючих обов'язки керівників цих ОДА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Харків Одеса
NEWS
РНБО підготує рішення по Донбасу
РБК-Українаінформаційне агентство РНБО підготує рішення по Донбасу
DAILY
Стратегія-2024. Чому Трамп не визнає поразку на виборах у США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Стратегія-2024. Чому Трамп не визнає поразку на виборах у США