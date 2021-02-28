ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя"

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 10:35
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя". Він приєднається до нього 1 березня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, до заходу долучаться представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти. Форум буде проходити в Києві 1-3 березня.

Крім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%".

У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків і сім'ї-позичальники.

Нагадаємо, всеукраїнський форум присвячений прийдешньому 30-ї річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання і проблеми України на сучасному етапі.

Крім того, раніше була оголошена тема наступної зустрічі всеукраїнського форуму "Україна 30".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський правосудие Форум
NEWS
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму