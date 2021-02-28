Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя"
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя". Він приєднається до нього 1 березня.
Крім того, до заходу долучаться представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти. Форум буде проходити в Києві 1-3 березня.
Крім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%".
У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків і сім'ї-позичальники.
Нагадаємо, всеукраїнський форум присвячений прийдешньому 30-ї річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання і проблеми України на сучасному етапі.
Крім того, раніше була оголошена тема наступної зустрічі всеукраїнського форуму "Україна 30".