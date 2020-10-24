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Зеленський: перемир'я допомогло мінімізувати українські втрати на Донбасі

Новость на русском → Київ, Субота 24 жовтня 2020 18:23
Зеленський: перемир'я допомогло мінімізувати українські втрати на Донбасі Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський констатував дію режиму припинення вогню на Донбасі, попри провокації проросійських бойовиків. За його словами, перемир'я дозволило мінімізувати втрати з боку українських військових.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Як наголосив глава держави, перемир'я на Донбасі діє вже майже 90 днів.

"Ми співчуваємо сім’ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу наголосити, що весь світ бачить, що за останні 90 днів з початку режиму "тиші" у нас лише одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, але ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює", - заявив він.

Нагадаємо, до цього Зеленський висловлював сподівання на постійний режим "тиші" на Донбасі, попри спроби російсько-окупаційних сил зірвати встановлене перемир'я.

Крім того, Зеленський заявляв, що якщо йому не вдасться закінчити війну на Донбасі, то він може піти з посади президента.

Також РБК-Україна писало, що з початку 24 жовтня проросійські бойовики двічі порушували перемир'я на Донбасі. Окупанти порушували режим "тиші" поблизу Шумів.

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