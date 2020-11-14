Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення деяких мерів міст бойкотувати запроваджений урядом карантин вихідного дня. Ці дії очільників міст глава держави пов'язує з другим туром місцевих виборів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, йдучи на такі рішення, мери міст думають про кількість голосів у другому турі, а не про рівень захворюваності на коронавірус.

"У деяких мерів продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та непопулярні кроки, бо боремося за життя українців", - зазначив він.

Як пояснив глава держави, дотримання карантинних обмежень допоможе уникнути запровадження повного локдауну в Україні.

"Якщо продовжимо грати у "добрих поліцейських" на місцях, не будемо виконувати рішення уряду та відзначатимемо це концертами, або продовжимо не вірити в коронавірус, тоді, я впевнений, програємо всі ми. Не окремий мер, міністр чи президент, а програє вся країна", - наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів про самопочуття, карантин вихідного дня, невтручання України у вибори в... Posted by Офіс Президента України on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли про намір провести нараду з мерами міст через ігнорування карантину вихідного дня. Перш за все хочуть поговорити з мерами, які публічно виступили проти.