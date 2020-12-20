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Зеленський анонсує "глобальну" судову реформу з наступного року

Новость на русском → Україна, Неділя 20 грудня 2020 03:39
Зеленський анонсує "глобальну" судову реформу з наступного року Фото: суддівський молоток (pexels)
Автор: Даша Харченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року Україна почне реалізацію глобальної реформи судової системи. За його словами, зараз Україна "воює" з деякими суддями Конституційного суду.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times, опублікованому на сайті президента.

Він назвав суди "болючим місцем в Україні".

"Зараз є Вищий антикорупційний суд, зараз ми воюємо з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий етап - це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року", - сказав Зеленський.

Читайте в матеріалі РБК-Україна, як глава держави має намір вирішувати проблеми в судовій системі, в той час, коли в країні триває конституційна криза, а Рада працює нестабільно. А невиконання обіцянок України у сфері правосуддя серед іншого гальмує отримання траншу МВФ.

Нагадаємо, підписавши Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна взяла на себе зобов'язання запровадити механізм "очищення" Вищої ради правосуддя.

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