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Заява про Революцію Гідності та покарання за "мінування": що розгляне Рада

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 09:23
Заява про Революцію Гідності та покарання за "мінування": що розгляне Рада Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати на засіданні в середу, 17 лютого, планують ухвалити заяву у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Також парламентарі розглянуть ряд законопроектів.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано законопроект №4667 про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук.

У першому читанні планується розглянути законопроєкт "Про приватну детективну діяльність" (№3010).

Парламентарії також мають намір розглянути проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України" (№3683).

У другому читанні нардепи розглянуть законопроект щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (№3911).

Також заплановано розгляд питання щодо висновку Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради про висловлювання народного депутата Сергія Рудика на пленарному засіданні парламенту 28 січня.

Раніше комітет рекомендував Раді ухвалити рішення про позбавлення Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за сексистські висловлювання на адресу народної депутатки із фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої.

В порядку денному й прийняття заяви щодо річниці Революції Гідності.

Нагадаємо, генпрокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану станом на 16 лютого 2021 року.

За її словами, в 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.

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