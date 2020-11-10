Ускладнюють просування до миру: Зеленський поскаржився Меркель на бойовиків

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив ситуацію на Донбасі. Зеленський розповів про провокації з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава української держави проінформував Меркель про зменшення втрат з боку підрозділів Об'єднаних сил у порівнянні з минулим роком, що було досягнуто в результаті перемир'я на Донбасі.

"Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру", - наголосив Зеленський.

Також президент поскаржився німецькому канцлеру на зрив окупантами відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте" в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, Зеленський розповів Меркель про український план спільних дій для сприяння активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Цей план вже передали партнерам по нормандському формату.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики порушили перемир'я поблизу Водяного на Донбасі. Українські військові вогонь у відповідь на провокацію бойовиків не відкривали.

Крім того, в ТКГ заявили про прогрес у питанні розблокування пропуску громадян через лінію розмежування на Донбасі.